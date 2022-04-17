Франція заморозила маєтки Абрамовича та інших російських олігархів майже на 1 мільярд доларів

Внаслідок введення санкцій проти Росії Франція заморозила 41 об'єкт нерухомості, які оцінюють у 620 мільйонів доларів. Водночас реальна вартість майна – близько мільйона доларів.

Відомо, що 31 з цих об'єктів нерухомості належить восьми підсанкційним російським мільярдерам.

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Якщо Франція оцінює заморожені активи у 620 мільйонів доларів, у Forbes підрахували, що вартість лише 31 об'єкту майна олігархів становить понад 920 мільйонів доларів.

Зокрема, під блокування потрапили маєтки таких олігархів:

Роман Абрамович: санкційну нерухомість оцінюють у 340 мільйонів доларів. Йому належить маєток Château de la Croë на французькій Рив'єрі. Раніше маєток належав британському королю Едуарду VIII.

На карибській території Сен-Бартельмі у олігарха є маєток Gouverneur на 70 акрів із бунгало і кількома тенісними кортами та басейнами. Маєток Le Lurin теж заморозила французька влада.

Віктор Рашніков: нерухомість оцінюють у 200 мільйонів доларів. Також він володіє маєтком Villa Nellcôte на 16 кімнат на Ривʼєрі. Ще три об'єкти власності на території Villa Nellcôte заморозила французька влада.

Також Forbes знайшов квартири Рашнікова у центрі Парижу, які вже заморозили. Вони розташовані на тій же вулиці, що і Єлисейський Палац, який нині займає президент Франції Еманюель Макрон.

Олександр Пономаренко: заморожена нерухомість оцінюють у 176 мільйонів доларів. Олігарх має дві вілли на Ривʼєрі.

Андрій Мельниченко: заморожену нерухомість оцінюють у 80 мільйонів доларів. Також Мельниченко володіє віллою Altair в Антибі, де є домашній театр, винний льох, сауна і басейн. Французи заморозили також ще три об'єкти нерухомості, які належать до вілли Altair.

Аркадій Ротенберг: заморожена нерухомість оцінюється у 62 мільйони доларів. Володіє маєтком Villa Shoshana на 97 тисяч квадратних футів на Рив'єрі. У 2014-му він купив його за 47 мільйонів доларів.

Олексій Кузьмічов: заморожена нерухомість оцінюється у 57 мільйонів доларів. Кузьмічову належить вілла La Petite Ourse на узбережжі Сен-Тропе на Рив'єрі. Раніше в олігарха конфіскували яхти: 79-футову La Petite Ourse і 54-футову La Petite Ourse II.

Вадим Мошкович: заморожена нерухомість оцінюється у 6 мільйонів доларів. Має віллу на Рив'єрі в Ніцці на майже 10 акрів, яку купив за 3,6 мільйона доларів у 1998 році.

Геннадій Тимченко: точна оцінка вартості невідома. Відомо, що дружина Тимченко Олена має два об'єкти нерухомості на Рив'єрі. Крім того, на доньку Тимченка Ксенію Франк-Тимченко записано два інші об'єкти нерухомості неподалік, обидва заморозила французька влада.

До слова, російські олігархи намагалися врятувати свої літаки від санкцій в Європі. Вони переправили їх в Дубаї. Але й там більше не можуть ними користуватися.

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