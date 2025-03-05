Франція збере начальників штабів країн, готових "гарантувати майбутній мир в Україні"

У середу, 5 березня, Еммануель Макрон виступив перед нацією. Президент Франції анонсував зустріч головкомів та начальників штабів країн Європи.

Про це пише 24 Канал з посиланням на звернення президента Франції Еммануеля Макрона.

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Що говорив Макрон про досягнення миру в Україні

Еммануель Макрон заявив, що збере головнокомандувачів і керівників штабу Збройних сил європейських країн, щоб обговорити питання війни в Україні. За його словами, все аби досягти стабільного, гарантованого миру.

Президент Франції також заявив, що сподівається, що США будуть на "нашому боці", але потрібно готуватися до ситуації, коли це буде не так.

Водночас під час виступу Макрон визнав, що мир можливо, вимагатиме розгортання європейських сил.

Це не означає, що вони братимуть участь у боротьбі на фронті. Але якщо буде підписано мирну угоду, то вони будуть гарантами її дотримання,

– вказав він.

За словами Макрона, Росія продовжує переозброюватися і витрачає 40% свого бюджету на оборону. До 2030 року РФ хоче мобілізувати додатково ще 3 мільйони солдатів і додати до озброєння ще чотири тисячі танків.