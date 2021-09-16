У Франції автобус зі школярами потрапив у ДТП, 27 дітей травмовані
Джерело:France bleu
На північному заході Франції сталася серйозна аварія за участю шкільного автобуса. Водій і 27 дітей зазнали травм різного ступеня.
ДТП сталася у місті Лаваль. На момент аварії, в автобусі перебували 47 школярів і один водій.
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27 школярів отримали травми
Як видно з фото і відео з місця події, автобус злетів із проїжджої частини на узбіччя. Що саме сталося з транспортом – нараз не уточнюють. Від удару постраждали водій і 27 дітей. Двоє зі школярів перебувають у важкому стані.
Усіх постраждалих доправили у поліклініку Лаваля. Стан дітей, які отримали серйозніші поранення, лікарі наразі не коментують.
Постраждалих дітей відвезли до лікарні / Фото France bleu
21 дитина була доправлена в лікарню у стані шоку. На місце події виїхало 17 рятувальних екіпажів. Уже ініціювали розслідування причин аварії.Зверніть увагу! ДТП із автобусом, що перевозив дітей, нещодавно сталася у Самарському районі Дніпра. Транспорт, у якому були 44 школярі, загруз у піску. Щоб його витягти, довелося викликати рятувальників.