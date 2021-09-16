У Франції автобус зі школярами потрапив у ДТП, 27 дітей травмовані

На північному заході Франції сталася серйозна аварія за участю шкільного автобуса. Водій і 27 дітей зазнали травм різного ступеня.

ДТП сталася у місті Лаваль. На момент аварії, в автобусі перебували 47 школярів і один водій.

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27 школярів отримали травми

Як видно з фото і відео з місця події, автобус злетів із проїжджої частини на узбіччя. Що саме сталося з транспортом – нараз не уточнюють. Від удару постраждали водій і 27 дітей. Двоє зі школярів перебувають у важкому стані.

Усіх постраждалих доправили у поліклініку Лаваля. Стан дітей, які отримали серйозніші поранення, лікарі наразі не коментують.



Постраждалих дітей відвезли до лікарні / Фото France bleu

21 дитина була доправлена ​​в лікарню у стані шоку. На місце події виїхало 17 рятувальних екіпажів. Уже ініціювали розслідування причин аварії.