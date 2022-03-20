У Франції непокояться недостатньою кількістю боєприпасів

Депутати французького парламенту заявили, що Франція неготова для великого конфлікту. Боєприпасів, які наразі є на складах армії, вистачить лише "на 4 дні інтенсивного конфлікту".

Про це мовиться у листі до міністерки збройних сил Франції Флоранс Парлі. Його скерували депутати Жюльєн Обер, Бернар Булі, Клод де Гане та Лоуренс Трастур-Існар.

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У Франції занепокоїлися недостатньою кількістю боєприпасів

Депутати підкреслили, що Франція явно неготова для великого конфлікту. Вони запитали Парлі, яких заходів вона вжила, щоб підготувати армію. На думку депутатів, через війну в Україні їхній державі вже зараз потрібно готуватися до довгострокового конфлікту.

Ви повинні знати, як переходити з мирного часу на воєнний, ми цього не робили 75 років,

– зазначив голова комітету з питань закордонних справ, оборони та збройних сил Крістіан Камбон.

Він зауважив, що у Франції не вистачить боєприпасів для дуже тривалого конфлікту. Водночас президент Еммануель Макрон дав старт різкому збільшенню видатків на оборону. Цього року бюджет французьких збройних сил виріс до 40,9 мільярда євро.

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