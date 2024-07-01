У Франції пройшов перший тур парламентських виборів: офіційні результати

Пройшов перший тур позачергових парламентських виборів у Франції. Уже відомі остаточні результати голосування.

Перемогу з понад 29% все ж здобула ультраправа партія Марі Ле Пен "Національне об'єднання", хоча й екзитполи прогнозували їй на декілька відсотків вищі результати.

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Вибори до французького парламенту: результати першого туру

Ліворадикальний "Народний фронт" посів друге місце з майже 28%. Водночас центристський блок президента Еммануеля Макрона здобув 20%, про що зазначили в Міністерстві внутрішніх справ.

Отже, офіційні результати першого туру парламентських виборів у Франції такі:

"Національне об'єднання" – 29,25% (37 місць у парламенті);

"Народний фронт" – 27,99% (32 місця)

пропрезидентський блок – 20,04% (2 місця)

"Республіканці" – 6,57% (1 місце);

Об'єднання крайніх правих – 3,9% (1 місце);

"Різні праві" – 3,66% (2 місця).

Явка виборців становила близько 66,7% – це близько 32,9 мільйона громадян, що взяли участь в голосуванні.