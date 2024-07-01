У Франції пройшов перший тур парламентських виборів: офіційні результати
1 липня 2024, 09:22Читать новость на русском
Джерело:МВС Франції
Пройшов перший тур позачергових парламентських виборів у Франції. Уже відомі остаточні результати голосування.
Перемогу з понад 29% все ж здобула ультраправа партія Марі Ле Пен "Національне об'єднання", хоча й екзитполи прогнозували їй на декілька відсотків вищі результати.
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Вибори до французького парламенту: результати першого туру
Ліворадикальний "Народний фронт" посів друге місце з майже 28%. Водночас центристський блок президента Еммануеля Макрона здобув 20%, про що зазначили в Міністерстві внутрішніх справ.
Отже, офіційні результати першого туру парламентських виборів у Франції такі:
- "Національне об'єднання" – 29,25% (37 місць у парламенті);
- "Народний фронт" – 27,99% (32 місця)
- пропрезидентський блок – 20,04% (2 місця)
- "Республіканці" – 6,57% (1 місце);
- Об'єднання крайніх правих – 3,9% (1 місце);
- "Різні праві" – 3,66% (2 місця).