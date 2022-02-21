Відповідну інформацію оприлюднив держсекретар у європейських справах при МЗС Франції Клеман Бон. Він також коментував питання місця та часу зустрічі.

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Зустріч Байдена та Путіна відбудеться не раніше 23 лютого

Клеман Бон заявив, що місце та час зустрічі президентів наразі невідомі. Ймовірно, зустріч може пройти "на нейтральній території", проте країну ще не називали.

Ми не знаємо дату. Ми знаємо, що сьогодні (мовиться про 21 лютого – 24 канал) відбудуться обміни думками між главою МЗС Франції Жаном-Івом Ле Дріаном та його російським колегою Сергієм Лавровим, а цього четверга (мовиться про 23 лютого – 24 канал) – переговори між держсекретарем США Ентоні Блінкеном та Сергієм Лавровим,

– заявив Бон.

Політик також пояснив, що саме після цих підготовчих зустрічей може відбутись розмова безпосередньо Джо Байдена та Володимира Путіна.

Ба більше, французький держсекретар пригадав, що основна умова, за якої зустрічі можливі, – відсутність нового нападу Росії на Україну. Зокрема Бон пояснив, що:

існує напруженість на місцях з військовою присутністю Росії, яка залишається надзвичайно сильною біля кордонів України;

водночас існує надія на дипломатію, відновлена ​​президентом Франції;

"тож, якщо ще є шанс уникнути війни, уникнути пожежі, вибудувати політичне, дипломатичне рішення, ним треба скористатися".

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