МЗС Франції розслідує публікацію у ЗМІ деталей телефонної розмови президента Еммануеля Макрона та лідера Росії Володимира Путіна. Темою діалогу між двома політиками було отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Наразі у відомстві утримуються від коментарів, однак заявили, що розслідування вже розпочали. Про це повідомляє пресслужба МЗС Франції.

Зауважте Ми не повинні збільшувати залежність від РФ, – Макрон має сумніви щодо "Північного потоку-2"

Там також розповіли, що президент Макрон хотів встановити з Росією діалог, який допоміг би вирішити усі необхідні питання, зокрема, про безпеку. Для розмови з Путіним Макрон нібито вибрав тон відвертості та вимогливості. Його французька сторона хоче зберегти і в подальших розмовах.

У МЗС Франції наголосили, що витік будь-якої конфіденційної інформації є неприпустимим.

Що відомо про розмову Макрона та Путіна