Скандальна розмова Путіна з Макроном: у Франції розслідують "злив" інформації
МЗС Франції розслідує публікацію у ЗМІ деталей телефонної розмови президента Еммануеля Макрона та лідера Росії Володимира Путіна. Темою діалогу між двома політиками було отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.
Наразі у відомстві утримуються від коментарів, однак заявили, що розслідування вже розпочали. Про це повідомляє пресслужба МЗС Франції.
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Там також розповіли, що президент Макрон хотів встановити з Росією діалог, який допоміг би вирішити усі необхідні питання, зокрема, про безпеку. Для розмови з Путіним Макрон нібито вибрав тон відвертості та вимогливості. Його французька сторона хоче зберегти і в подальших розмовах.
У МЗС Франції наголосили, що витік будь-якої конфіденційної інформації є неприпустимим.
Що відомо про розмову Макрона та Путіна
- 14 вересня президенти у телефонній розмові обговорили отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.
- Згодом французьке видання Le Monde оприлюднило деталі розмови. Із них світова спільнота дізналася, що Путін заявив Макрону: Олексій Навальний міг сам прийняти отруту з родини "Новачок". Окрім того, президент Росії натякнув, що Навальний сам міг її виготовити. За даними видання, Макрон одразу спростував цю версію.
- Видання Business Insider з посиланням на джерела, близькі до Макрона, розповіло, що президента Франції дуже розлютила розмова з російським колегою. За даними видання, Макрон вважає себе людиною, з якою не можна гратися, тому "маячню" Путіна президент Франції сприйняв вкрай погано.