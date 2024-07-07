Підкидав автівки, ніби іграшкові: у Франції пронісся незвичайний торнадо

У Брюматі, що на північному сході Франції, спостерігали незвичайний короткочасний торнадо. Негода вирувала усього 20 секунд, однак за цей час встигла підняти у небо кілька автомобілів.

Короткочасний торнадо зафіксували у середу, 3 липня. Метеорологи напередодні попереджали про вітряну погоду, однак ймовірність виникнення торнадо не передбачалася.

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Незвичайний торнадо спостерігали у Франції

Близько о 13:18 в Брюматі на півночі Ельзасу спостерігали торнадо. Так, негода вирувала лише 20 секунд, однак за цей час змогла підняти 3 автівки у повітря.

Як починалося торнадо у Франції: дивіться відео

Так, торнадо відкинув транспортні засоби близько на 15 метрів на стоянці. Як пишуть у ЗМІ, це були нові орендовані автомобілі Toyota Aygo, вартість кожного з яких сягає 15 тисяч євро.

Торнадо підкинув автівки: дивіться відео

Свідком негоди став керівник автомайстерні. Він поділився своїми враженнями й наголосив, що це нагадувало йому апокаліпсис.

Торнадо тривав лише 20 секунд, але був надпотужним і перекинув три машини. Автомобілі буквально падали з неба. Торнадо переставляв з місця на місце,

– розповів свідок негоди.

Так, внаслідок негоди серйозно пошкоджено 2 автівки – вони не підлягають ремонту. Інші транспортні засоби отримали менші пошкодження, тому їх поступово відремонтують.



Торнадо перекинув автомобілі / Фото з мережі



Автомобілі після торнадо / Фото з мережі

Торнадо у Франції: дивіться відео

Мер міста Брюматі також виїжджав на місце інциденту. Згодом він уточнив, що руйнівних наслідків вдалося уникнути, оскільки торнадо вирував лише на стоянці й не пронісся містом.

Варто зауважити, що про постраждалих внаслідок негоди не повідомляли. Наразі метеорологічна служба Франції досліджує, як утворився торнадо та чи можна було про нього повідомити заздалегідь.