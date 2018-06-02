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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Французи розробили кишеньковий ґаджет, який сподобається усім виноманам

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Ґаджет визначає міцність та склад вина
Ґаджет визначає міцність та склад вина / on-mag.fr

Французький стартап MyOeno розробив ґаджет, який може визначити міцність та склад вина. Він має компактний розмір і поміщається у кишені, тож девайс можна носити із собою на вечірки.

Про це повідомляє On Magazine.

Цей пристрій ззовні схожий на термометр. Його можна синхронізувати із смартфоном за допомогою Bluetooth. На телефон він передає інформацію про міцність, кислотність, зрілість вина тощо.

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Більше того, ви можете розпитати друга, яке вино він любить, і система сама зарекомендує, яке вино йому запропонувати.

Вартість цього ґаджета становить 89 євро (2700 гривень).

Теги: Новини України Техно Алкоголь
Джерело: 24 Канал
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