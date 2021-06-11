Вражені хоробрістю воїнів ЗСУ, – французькі депутати відвідали прифронтове Широкине

Делегація французьких депутатів відвідала на Донбасі КПВВ "Гнутове" та прифронтове село Широкине. Іноземні політики заявили, що враженні хоробрістю військових Збройних сил України.

Що відомо про французьку делегацію на Донбасі

Українські військові розповіли гостям про ситуацію на передовій та розмінування територій. Зустріч розпочалася на КПВВ "Гнутове".

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Командування ООС показало делегації статистику про порушення режиму тиші проросійськими бойовиками.

Французи ознайомилися з роботою та інфраструктурою КПВВ, а далі вирушили в зруйноване Широкине. Спочатку іноземцям продемонстрували архівні фото селища та розповіли про курортне минуле населеного пункту. Після того делегація пройшлася і вулицями села.



На Донбас приїхала делегація з Франції / штаб ООС

Депутат Національних зборів Франції П'єр Персон вперше побував на Донбасі. Він пояснив, що хотів на власні очі побачити те, що тут відбувається і засвідчити підтримку Європи. Адже, коли на кордонах Європи народ бореться за свою незалежність, Франція не може залишитися осторонь.

Ми вражені хоробрістю і стійкістю українських воїнів, які перебувають на передовій і боронять Україну. Ми переконуватимемо, що Україна дійсно формально може вступити в НАТО, що вона дійсно готова. І намагатимемося матеріальними засобами підтримувати українську армію, адже вона того варта,

– розповів Персон.

Він зазначив, що про все почуте і побачене проінформує комітет закордонних справ з метою ухвалення відповідної резолюції.



Політики відвідали Широкине / штаб ООС