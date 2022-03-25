Французькі компанії мають самі вирішувати, чи працювати в Росії, – Макрон шокував заявою

25 березня 2022 , 06:22
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Джерело:

Ouest-France

Еммануель Макрон вважає, що французькі компанії повинні самі вирішувати, чи продовжувати працювати в Росії. Політик зазначив, що Renault зробила вибір, і він його поважає.

Відповідну заяву про подальшу присутність французького бізнесу на ринку держави-агресорки Еммануель Макрон зробив на пресконференції у Брюсселі.

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Ставлення Макрона до присутності бізнесу Франції в Росії

Макрона попросили прокоментувати те, що деякий бізнес із Франції все ще присутній у Росії. Політик відповів, що "попросив французькі компанії, які працюють у секторах, що перебувають під санкціями, поважати рішення та дії Франції".

Моя позиція – дозволити іншим компаніям вирішувати самим. Renault зробила вибір, і я його поважаю,
– заявив президент Франції.

Зауважимо, що своїми словами Макрон допускає можливість подальшого фінансування французькими компаніями потужностей Росії вести війну проти України.

Вихід з ринку Росії Renault

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Автор: Наталія Пристанська