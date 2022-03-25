Французькі компанії мають самі вирішувати, чи працювати в Росії, – Макрон шокував заявою

Еммануель Макрон вважає, що французькі компанії повинні самі вирішувати, чи продовжувати працювати в Росії. Політик зазначив, що Renault зробила вибір, і він його поважає.

Відповідну заяву про подальшу присутність французького бізнесу на ринку держави-агресорки Еммануель Макрон зробив на пресконференції у Брюсселі.

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Ставлення Макрона до присутності бізнесу Франції в Росії

Макрона попросили прокоментувати те, що деякий бізнес із Франції все ще присутній у Росії. Політик відповів, що "попросив французькі компанії, які працюють у секторах, що перебувають під санкціями, поважати рішення та дії Франції".

Моя позиція – дозволити іншим компаніям вирішувати самим. Renault зробила вибір, і я його поважаю,

– заявив президент Франції.

Зауважимо, що своїми словами Макрон допускає можливість подальшого фінансування французькими компаніями потужностей Росії вести війну проти України.

Вихід з ринку Росії Renault

Автомобільна група Renault 23 березня повідомила, що припиняє свою діяльність на території держави-агресорки. Це сталося на тлі міжнародного тиску.

Цьому передувало звернення Володимира Зеленського до французьких компаній. Він закликав їх вийти з Росії, а не спонсорувати вбивства й заробляти на крові.

У 2020 році компанія сплатила 480 мільйонів доларів до бюджету Росії. За ці гроші можна купити 44 літаків СУ-25 або 120 танків, 141 ракету "Іскандер" або 640 ракет "Калібр".

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