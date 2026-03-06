У ВМС пояснили, яка роль удару по ворожому фрегату "Адмірал Ессен" для України

Удар по фрегату "Адмірал Ессен", який входить до складу Чорноморського флоту Росії, відіграє суттєву роль. Тут є важливим те, що його застосовували періодично для завдання ударів.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Яке значення удар по "Адміралу Ессену" має для України?

Загалом удар вплинув на спроможності російського флоту в акваторії Азово-Чорноморського регіону.

Ми можемо зараз підтвердити, що один з тральників було пошкоджено. І, відповідно, було пошкоджено, вже не в перше, один з фрегатів – "Адмірал Ессен". Це є дуже важливим, бо це - ракетоносій,

– наголосив Плетенчук.

Також речник зауважив, що наразі фрегат не зможе здійснювати пуски ракет через суттєві пошкодження.

Фрегат "Адмірал Ессен" – це один із ключових кораблів Чорноморського флоту Росії. Він належить до проєкту 11356Р і призначений для боротьби з надводними та підводними цілями, а також для завдання ракетних ударів по наземних об’єктах. Корабель озброєний крилатими ракетами "Калібр", які Росія неодноразово застосовувала для атак по Україні, а також має системи протиповітряної оборони, артилерію та протичовнове озброєння.

