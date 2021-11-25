Фрегат Данії відстрілювався від піратів у Гвінейській затоці
Джерело:CPH Post
Фрегат Данії Esbern Snare 25 листопада відкрив вогонь по піратах біля берегів Нігерії. Сталося це у межах спецоперації щодо зменшення небезпеки проходження суден у водах Гвінейської затоки.
Внаслідок цього загинули щонайменше 4 пірати. Такі дані наводить міністерство оборони Данії.
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Зіткнення фрегата Данії з піратами: як це було
Під час патрулювання у водах Гвінейської затоки на території близько 25 – 30 водних миль від кордону Нігерії фрегат помітив моторний човен. На його борту, крім 8 піратів, було:
- різноманітне обладнання, пов'язане з піратством,
- драбини.
Човен швидко рухався у напрямку комерційних кораблів. Після попереджувальних пострілів з боку фрегата пірати відкрили вогонь по спецпризначенцях військово-морських сил Данії.
Не минулося без втрат
У ході перестрілки 4 піратів ліквідували. Ще чотирьох піратів, одного з них пораненого, данські військові підняли на борт фрегата без інцидентів.Зверніть увагу! Це перший випадок, коли фрегат відкрив вогонь у межах операції у Гвінейській затоці.
Раніше свою морську присутність в регіоні декларували:
- ВМС США,
- Британії,
- Італії,
- Іспанії,
- Португалії.
Це дозволило значно знизити рівень нападів піратів на судна після того, як у 2020 році їм вдалося захопити приблизно 130 моряків із кораблів, що курсували у Гвінейській затоці.