Німеччина визначилася, хто її представлятиме на переговорах в Абу-Дабі

Німеччину на переговорах 10 – 11 листопада в Абу-Дабі щодо завершення війни в Україні представлятиме радник канцлера з питань безпеки Гюнтер Зауттер. Його участь відбуватиметься у тісній координації зі США, державами E3, ЄС і НАТО.

Як повідомили кореспонденту Укрінформу у пресслужбі федерального уряду ФРН, консультації в Об'єднаних Арабських Еміратах відбуватимуться в постійному контакті з союзниками. Урядовий речник наголосив, що Берлін узгоджуватиме кожний дипломатичний крок із Вашингтоном, країнами групи E3, а також керівництвом Євросоюзу та Північноатлантичного альянсу.

Що відомо про участь Європи у переговорах

За інформацією видання Politico, серед держав Європейського Союзу наразі немає єдиної позиції щодо формату присутності континенту на консультаціях. До процесу за посередництва США планують залучити радників із нацбезпеки Франції, Великої Британії та Німеччини, однак такий підхід викликав занепокоєння низки інших європейських столиць.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважають обмежений формат представництва недостатнім. Країни Східної та Північної Європи стурбовані можливим обговоренням нової європейської безпекової архітектури без їхнього прямого залучення.

Найменше, чого ми хочемо, – це щоб Західна Європа домовлялася з Росією через голови східноєвропейців,

– заявив Сікорський журналістам у Варшаві.

Позицію щодо обов'язкового розширення переговорного кола підтримує і голова Європейської ради Антоніу Кошта. Дипломати наполягають, що будь-які рішення про безпеку континенту не можуть розглядатися без урахування думки всіх членів спільноти.

Не може бути жодних обговорень щодо Європи без самої Європи. І не може бути жодних дискусій про архітектуру європейської безпеки – чи взагалі про безпеку – без нашої участі,

– заявив представник дипкорпусу ЄС.

Роль радників та подальші плани

Німецький посадовець пояснив, що переговори в Абу-Дабі розглядають як стартову зустріч для підготовки наступних дипломатичних раундів. У четвер представники E3 поінформують ширше коло партнерів під час зустрічі Європейської політичної спільноти в Дубліні.

Водночас представник ЄС зазначив, що радники з національної безпеки перебуватимуть поруч із залою переговорів і не братимуть прямої участі у тристоронньому діалозі між Україною, США та Росією.

Нагадаємо, що саме США узгодили формат залучення трійки європейських країн до переговорного процесу. Американська сторона вважає Німеччину, Францію та Велику Британію найімовірнішими представниками інтересів Європи на перемовинах.