Фронт практично завмер, – Арестович про актуальну ситуацію на різних напрямках

Активна фаза повномасштабної війни Росії проти України дещо стихла. За словами радника голови Офісу Президента Олексія Арестовича, наразі фронт майже "завмер".

На 25-у добу вторгнення Росії в Україну активні бойові дії не веде жодна зі сторін, повідомляє 24 канал. Арестович наголошує: на це бракує ресурсів як загарбникам, так і нашим оборонцям.

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Проте саме українські військові мають більші успіхи у тактичних діях.

Фронт практично завмер. Ведуться тактичні дії, тому що у сторін – і нашої, і російської – не вистачає сил, щоб реально переламати ситуацію на тому чи іншому напрямку. Сторони зосереджують резерви і завдають один одному ударів. Але ми завдаємо цих ударів краще,

– пояснює радник глави ОП.

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Він також зауважив, що останніми днями практично немає ракетних ударів по Україні.

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