ЗСУ продовжують просування на 2 напрямках: огляд фронту від ISW

Наступальні дії росіян тривають. Втім, значних успіхів ворогу досягти не вдається. Йому стають на заваді українські контратаки.

Інститут вивчення війни оцінив ситуацію на полі бою. За даними аналітиків, українські сили просунулися на двох напрямках.

Де Сили оборони мали успіх?

Куп'янський напрямок

За даними геолокованих кадрів, оприлюднених 2 вересня, українські військові зачистили лісову ділянку до західної околиці Дворічної та на північний схід від Западного. Обидва населені пункти розташовані на північ від Куп'янська.

3 вересня 2-й корпус "Хартія" повідомив, що українські військові додатково зачистили 4 квадратні кілометри між Дворічною та Западним.

Загалом із 30 серпня ЗСУ звільнили на цій ділянці 13,5 квадратного кілометра.

Українські дрони, ймовірно, ускладнюють пересування та логістику російських військ на Куп'янському напрямку. Джерело, яке повідомляє про російське угруповання військ "Захід", 3 вересня заявило, що посилення українських ударів по газопроводу на північ від Куп'янська обмежує можливості російських військ щодо переміщення та забезпечення через річку Оскіл.

Новопавлівський та Олександрівський напрямки

Сили оборони нещодавно просунулися на Новопавлівському та Олександрівському напрямках, тоді як російські сили досягли там лише обмежених тактичних успіхів.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець 3 вересня повідомив, що російські війська діють на південний схід від Філії та Новопавлівки, що свідчить про відсутність у них, імовірно, позицій на південь від Новопавлівки.

За його даними, українські військові вийшли на лінію Запоріжжя – Мирне та звільнили Запоріжжя – невеликий населений пункт, який не слід плутати з містом Запоріжжя.

ЗСУ просунулися на Новопавлівському напрямку / Карта ISW

Машовець також повідомив, що українські сили досягли північно-західної околиці Шевченка та просунулися на відстань до 800 метрів від північно-східної околиці Павлівки. Обидва населені пункти розташовані на південний схід від Олександрівки.

Водночас, за його словами, російські війська захопили Новомиколаївку та намагаються проникнути на північний захід від неї, а також на північ від Новогригорівки, що розташована на південний схід від Олександрівки.

Сили оборони мали успіх на Олександрівському напрямку / Карта ISW

Яка ситуація на інших напрямках фронту?

Сумський напрямок

В Україні спростували нещодавні заяви міноборони Росії і Володимира Путіна про те, що окупанти наближаються до міста Суми.

3 вересня українське угруповання військ "Курськ" оприлюднило відео, на якому українські військові діють у населених пунктах, які росіяни називали захопленими ще з січня 2026 року.

29 червня Путін заявляв, що російські сили просунулися на відстань до 10,5 кілометр від Сум, а 1 вересня сказав, що російські військові діють уже за 12 кілометрів від міста.

Таким чином, його пізніша заява фактично суперечить попереднім перебільшеним твердженням.

Кремль, ймовірно, намагається сформувати інформаційне тло для можливого виправдання майбутніх наступальних дій проти Чернігівської області з півночі.

Північ Харківської області

Російські війська 2 і 3 вересня продовжували наступальні дії на півночі Харківської області, однак просунутися не змогли.

Українські офіційні особи та джерело, яке повідомляє про дії російського угруповання військ "Північ", спростували заяву Путіна від 1 вересня про нібито захоплення Козачої Лопані на північ від Харкова.

За оцінкою ISW, на момент підготовки звіту російські війська перебували лише на 13,39% території Козачої Лопані.

Російські війська нещодавно провели спробу проникнення на південний захід від Великого Бурлука. На геолокованих кадрах, оприлюднених 3 вересня, видно удар українських військових по російських військовослужбовцях у західній частині Одрадного, що розташоване на південний захід від Великого Бурлука.

Що відбувається на півночі Харківської області / Карта ISW

Слов'янський напрямок

Російські війська 2 і 3 вересня продовжували наступальні дії на Слов'янському напрямку, однак підтверджених просувань не мали.

Джерело, яке повідомляє про російське угруповання "Захід", 3 вересня заявило, що українські військові контратакують поблизу Лимана та Дробишевого – обидва населені пункти розташовані на північний схід від Слов'янська.

Костянтинівський напрямок

3 вересня міноборони Росії заявило про нібито захоплення Іжевки на північ від Костянтинівки. На геолокованих кадрах, оприлюднених того ж дня, видно, як російські військові встановлюють прапори в різних частинах Іжевки. Водночас ISW має підстави вважати, що це відео могло бути змінене або відредаговане за допомогою штучного інтелекту.

Український оператор дронів, який працює в районі Костянтинівки та Дружківки, 2 вересня зазначив, що українським і російським військовим складно визначити, хто контролює окремі позиції. Це пов’язано з "асиметричним" характером бойових дій, зокрема великою зоною ураження в цьому районі та частими спробами проникнення військових.

За словами оператора, російські війська почали застосовувати нетипові способи штурму, зокрема із використанням наземних безпілотників.

Яка ситуація на Костянтинівському напрямку / Карта ISW

Гуляйпільський напрямок

За даними геолокованих кадрів, оприлюднених 2 вересня, українські сили завдали удару по окупантах у східній частині Воздвижівки, куди раніше вони проникли. Воздвижівка розташована на північний захід від Гуляйполя.

Російський воєнний блогер заявив, що українські сили контратакували поблизу Любитського та Різдвянки, які розташовані на північний захід від Гуляйполя.