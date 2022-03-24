Фронт завмер, бо окупанти мають проблеми з ресурсами, – Арестович

Окупанти за три доби планували взяти Київ, проте через місяць потужного спротиву українського народу фронт практично завмер. За словами Олексія Арестовича, це через те, що у росіян – великі проблеми з ресурсами.

Про це радник голови Офісу Президента повідомив під час брифінгу, інформує 24 канал. Наразі жодних наступальних дій на фронті практично немає.

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У противника бракує ресурсів

Генштаб та Міноборони повідомляють, що зараз у противника немає ресурсів, щоб продовжувати наступ. Він практично стоїть на місці,

– пояснив Арестович.

У російських військових проблеми є з пальним, а також боєприпасами. Банально: російським військовим не вистачає харчів та одягу.

Єдиними напрямками, де продовжує зосереджувати зусилля для наступу агресор – це Ізюм та Мар'їнка, Маріуполь. Також є невеликий рух в районі Херсона.

Дивіться вечірній брифінг Олексія Арестовича: