Убийство Аркадия Бабченко, как и убийство Павла Шеремета, как и многие другие демонстративные взрывы и расстрелы направлены на то, чтобы вселить в нас страх, ощущение безысходности и хаоса.

Этот террор был экспортирован к нам с войной, из страны, где теракты и расстрелы журналистов и политиков, были нормой задолго до того, как они пришли в наш Крым и наш Донбасс.

Я не намекаю, я говорю прямо: демотивированное, разобщенное и подавленное общество облегчает задачу агрессора и мародера.

Мы просто не имеем право пускать этот страх в свои мысли и жить с оглядкой на границу. Они должны знать, что мы не боимся, не сдались и будем защищаться, воевать и не остановимся, пока не закроем этот адский экспорт. Закрывать границу, ужесточить проверки, увеличить расходы на безопасность, перенять передовой опыт стран, где умеют это делать.

Фронт теперь уже в Киеве, на наших улицах, в наших домах. Бояться, на самом деле, нет смысла. Надо действовать.

Автор: Мустафа Найем

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