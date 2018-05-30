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ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
Євгенія Мазур

Вы из России? Вас убьют

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Акція із вшанування пам'яті Аркадія Бабченка
Акція із вшанування пам'яті Аркадія Бабченка / 24 канал

Реальность постепенно превращает последователей русского мира в людей обреченных. Их с детства готовят к тому, что они должны быть убиты. Эту мысль подносят в такой красивой праздничной упаковке, что многим она начинает нравиться.

Сложность войны с Россией в том, что эта война – она везде. Настолько везде, что пока она не подойдет впритык и больно не лупанет по голове тебе лично, эту войну не замечаешь. Она настолько везде, что линия фронта стерта, а тыла просто не существует.

При этом русские делают все возможное, чтобы размыть эти границы еще больше. Чтобы не было понятно, где враг. Чтобы не было понятно, что – плохо. Чтоб ощущение липкого страха и собственной неспособности что-то изменить постепенно парализовало все движения. Чтобы наши силовики казались беспомощными и недалекими (хотя это как раз – лишние телодвижения, с этим у нас вполне могут справиться самостоятельно). Чтобы заставить нас поверить, что, на самом деле мы не защищаем нашу землю. Чтобы заставить нас поверить, что главная проблема – это не война.

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Поэтому русские централизовано жужжат "это не мы". Поэтому они десятилетиями выстраивают вокруг себя мир, наполненный врагами, от которых вынуждены оборонятся. Поэтому они превращают войну в гламурный, тщательно отполированный праздник, выхолощенный от всех ужасов боевых действий. Поэтому русские выстраивают свой параллельный страшный мир, где человеческая жизнь ничтожна, а предел мечтаний – умереть за родину героем. Поэтому пытаются всеми возможными способами превратить Украину в один из филиалов "русского мира", где ценность покойников значительно выше ценности живых.

С другой стороны, все это постепенно превращает русских и поклонников русского мира в людей обреченных. Их с детства не учат жить. Их с детства учат умирать. Потому что это – единственный способ стать героем и получить свою порцию общей любви и признания. Так что, если вы – русский, мне жаль, но вас убьют. Или в Грузии. Или в Чечне. Или на Донбассе. Или в Сирии. Или на территории того государства, которое будет объявлено следующим врагом России. А если вы взбунтуетесь и решите сбежать от всего этого – вас все равно убьют. Чтобы другим неповадно было. И чтобы показать, как вы ошиблись, решив покинуть столь могучую державу. Ничего личного, просто правила "русского мира" – они такие.

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Еще с другой стороны – этот безликий мрак российских будней работает отличным стимулом. Чтобы не забыть, где, на самом деле, наш враг. Чтобы не потерять желание что-то делать, чтобы менять свою страну к лучшему. Чтобы оградить себя от этой обреченной безысходности "русского мира". Чтобы вспомнить, что в стране – война. И ее нужно выиграть. Потому что за Украину нужно жить.

Автор: Євгенія Мазур
Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Вбивство Аркадія Бабченка Публікації Війна на Донбасі Російська пропаганда
Джерело: 24 канал
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