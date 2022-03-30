На фронті загинула бойовий медик Чорних Запорожців Ніна Кваша
30 березня 2022 , 07:30Читать новость на русском
Через віроломний напад Росії Україна втрачає мирних людей та найкращих військових. Бригада Чорних Запорожців втратила свого бойового медика Ніну Квашу.
У бригаді згадують Ніну як сміливу, сильну та відважну. Вона загинула, захищаючи Батьківщину.
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Смілива, сильна, відважна і неймовірно красива зовні і душею. Тепер ти Янгол, який тримає для нас небо. Ми мали честь бути поряд з тобою. Але не вберегли,
– кажуть у бригаді.
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