На фронті загинула бойовий медик Чорних Запорожців Ніна Кваша

Через віроломний напад Росії Україна втрачає мирних людей та найкращих військових. Бригада Чорних Запорожців втратила свого бойового медика Ніну Квашу.

У бригаді згадують Ніну як сміливу, сильну та відважну. Вона загинула, захищаючи Батьківщину.

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Смілива, сильна, відважна і неймовірно красива зовні і душею. Тепер ти Янгол, який тримає для нас небо. Ми мали честь бути поряд з тобою. Але не вберегли,

– кажуть у бригаді.

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