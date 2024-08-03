Партизани знайшли пункт управління російської ФСБ в одному із санаторіїв Ялти

У тимчасово окупованому Криму партизани виявили пункт управління ФСБ Росії. Найцікавіше, що розташована вона в одному із санаторіїв у Ялті.

Йдеться про санаторій "Чорномор'я". Про це повідомили у партизанському русі "Атеш".

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У санаторії Ялти партизани виявили пункт управління ФСБ

Наші агенти продовжують відстежувати дії окупантів. Стало відомо, що росіяни облаштували пункт управління ФСБ у санаторії "Чорномор'я" у Ялті,

– написали партизани.

За їхніми даними, на території перебувало до 50 осіб та близько 15 машин співробітників ФСБ. Попередньо, саме туди прибула комісія з Москви, яка займається пошуком партизанських рухів на окупованому півострові.

Партизани знайшли пункт управління російської ФСБ / Фото "Атеш"

Раніше партизани руху "Атеш" пробралися на завод "Сатурн" у Ярославській області, що в Росії. На підприємстві проходить розробка, виробництво та сервісне обслуговування двигунів для бойової та цивільної авіації, космічних програм, військово-морського та цивільного флоту, паливно-енергетичного комплексу.