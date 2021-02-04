ФСБ Росії затримала українку в окупованому Криму: що відомо

Представники Федеральної служби безпеки затримали в окупованому Криму громадянку України. Жінка начебто намагалась потрапити на територію півострова в обхід пункту пропуску.

Джерело: "Кримінформ"

Українку затримали прикордонники ФСБ за кілька сотень метрів від КПВВ "Армянськ".

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Жінці загрожує до 2 років ув'язнення

Проти 56-річної жінки одразу порушили кримінальну справу. Їй інкримінують "перетин державного кордону Росії без дійсних документів на право в'їзду".

На усвідомлене порушення режиму державного кордону її підштовхнула відчутність документів, що підтверджують особу,

– повідомили у ФСБ.

За словами представників окупантів, жінка начебто без перешкод обійшла українські КПВВ. Тепер громадянці України загрожує до 2 років ув'язнення.

В Росії та окупованому Криму близька 100 політв'язнів з України

Зазначимо, що раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла, що в Росії та окупованому Криму незаконно утримують близько 100 українських громадян. 33 з них – на території півострова. Серед цих політв'язнів більшість – кримські татари.