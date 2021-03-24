ФСБ Росії заявила, що спіймала учня, який готував теракт у ліцеї

Федеральна служба безпеки Росії повідомила про затримання учня ліцею в Сочі. Хлопець готував теракт – планував напасти на однокласників.
Джерело:Интерфакс
Про затримання школяра виданню повідомили в Центрі громадських зв'язків ФСБ.
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ФСБ каже, що школяр готував теракт
У ФСБ кажуть, що хлопець в одній із соцмереж повідомив про свої плани виготовити вибухову речовину і скоїти напад на однокласників у ліцеї Сочі. Російські правоохоронці затримали учня.
За місцем його проживання вилучили
- самостійно виготовлену вибухову речовину;
- компоненти для виготовлення саморобних вибухових пристроїв;
- засоби зв'язку;
- особистий щоденник з інструкціями з їх збирання і застосування;
- матеріали про збройні напади на освітні установи, повідомили в спецслужбі.
Зокрема, виявили знімки екрану телефону юнака з фотографією "керченського стрілка" – студента, який напав в жовтні 2018 року на учнів і співробітників Керченського політехнічного коледжу.
Теракт у коледжі в Керчі: основне
- Трагедія сталася 17 жовтня 2018 року. Тоді у політехнічному коледжі в окупованій Керчі хлопець спершу влаштував масовий розстріл людей, а опісля підірвав бомбу та застрелився у бібліотеці.
- Підозрюваним у скоєнні злочину є Владислав Росляков – студент цього ж закладу.
- Тоді загинула 21 людина, постраждали – 67.