ФСБ Росії заявила, що спіймала учня, який готував теракт у ліцеї

Федеральна служба безпеки Росії повідомила про затримання учня ліцею в Сочі. Хлопець готував теракт – планував напасти на однокласників.

Про затримання школяра виданню повідомили в Центрі громадських зв'язків ФСБ.

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ФСБ каже, що школяр готував теракт

У ФСБ кажуть, що хлопець в одній із соцмереж повідомив про свої плани виготовити вибухову речовину і скоїти напад на однокласників у ліцеї Сочі. Російські правоохоронці затримали учня.

За місцем його проживання вилучили

самостійно виготовлену вибухову речовину;

компоненти для виготовлення саморобних вибухових пристроїв;

засоби зв'язку;

особистий щоденник з інструкціями з їх збирання і застосування;

матеріали про збройні напади на освітні установи, повідомили в спецслужбі.

Зокрема, виявили знімки екрану телефону юнака з фотографією "керченського стрілка" – студента, який напав в жовтні 2018 року на учнів і співробітників Керченського політехнічного коледжу.

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