За написи на паркані: ФСБ затримала прихильників "української радикальної групи"

Федеральна служба безпеки Росії повідомила про затримання прихильників "української молодіжної групи". Трьох осіб впіймали у Воронежі. Їх звинувачують у "пропаганді ідеології неонацизму і масових вбивств".

Про це інформує центр зв'язків з громадськістю ФСБ.

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Працівники Федеральної служби відзвітувались про дуже успішні обшуки у затриманих осіб.

Вони знайшли:

Екстремістську літературу.

Символіку націоналістичних організацій, холодну зброю, засоби зв'язку.

В гаражі одного з затриманих – предмет, схожий на міну часів Другої світової війни.

Ба більше, на вилучених телефонах є вже докази скоєних учасниками організації злочинів. Кримінальні справи за розпалювання ненависті та ворожнечі порушили одразу проти 3 жителів Воронежа. Їм – по 18, 19 та 33 роки.

Організацію начебто створив 19-річний хлопець

У ФСБ вважають, що "злочинну організацію" створив у січні 2020 року 19-річний хлопець. У квітні 2020 року він навіть виготовив трафарет з "екстремістською символікою".

Затриманих звинувачують у нанесенні написів на паркани

Злочин наймолодшого учасника групи ще більш "брутальний": він зробив екстремістський напис на паркані. Також написи такого характеру на будинках з'явились у 2 районах Воронежа.

У цій справі ФСБ працює дуже активно: провели вже 10 обшуків та 6 допитів. Наразі обрання запобіжного заходу для затриманих займається суд.