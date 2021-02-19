За написи на паркані: ФСБ затримала прихильників "української радикальної групи"

Федеральна служба безпеки Росії повідомила про затримання прихильників "української молодіжної групи". Трьох осіб впіймали у Воронежі. Їх звинувачують у "пропаганді ідеології неонацизму і масових вбивств".
Джерело:24 канал
Про це інформує центр зв'язків з громадськістю ФСБ.
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Працівники Федеральної служби відзвітувались про дуже успішні обшуки у затриманих осіб.
Вони знайшли:
- Екстремістську літературу.
- Символіку націоналістичних організацій, холодну зброю, засоби зв'язку.
- В гаражі одного з затриманих – предмет, схожий на міну часів Другої світової війни.
Ба більше, на вилучених телефонах є вже докази скоєних учасниками організації злочинів. Кримінальні справи за розпалювання ненависті та ворожнечі порушили одразу проти 3 жителів Воронежа. Їм – по 18, 19 та 33 роки.
Організацію начебто створив 19-річний хлопець
У ФСБ вважають, що "злочинну організацію" створив у січні 2020 року 19-річний хлопець. У квітні 2020 року він навіть виготовив трафарет з "екстремістською символікою".
Затриманих звинувачують у нанесенні написів на паркани
Злочин наймолодшого учасника групи ще більш "брутальний": він зробив екстремістський напис на паркані. Також написи такого характеру на будинках з'явились у 2 районах Воронежа.
У цій справі ФСБ працює дуже активно: провели вже 10 обшуків та 6 допитів. Наразі обрання запобіжного заходу для затриманих займається суд.