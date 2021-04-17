ФСБ затримала у Санкт-Петербурзі українського консула, – ЗМІ

Працівники ФСБ 16 квітня затримали українського консула Олександра Сосонюка. Його звинувачують у нібито отриманні інформації закритого характеру під час зустрічі з громадянином Росії.

За інформацією російських ЗМІ, українського консула затримали "на місці злочину" 16 квітня.

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Що відомо про затримання Олександра Сосонюка

Як пишуть російські ЗМІ, зустріч українського консула Олександра Сосонюка з громадянином Росії нібито відбулася напередодні у Санкт-Петербурзі. Під час зустрічі Сосонюк "намагався отримати інформацію закритого характеру".

Дана діяльність несумісна зі статусом дипломатичного працівника і має явний ворожий характер щодо Росії. До іноземного дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права,

– заявили у спецслужбі.

Зауважимо, що у ФСБ не назвали ім'я російського громадянина, який "передавав" Сосонюку дані.

Тепер українського консула можуть вислати з Росії. Раніше у Кремлі ухвалили рішення вислати 5 польських дипломатів у відповідь на дії Варшави.