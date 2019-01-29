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      Олексій Чибісов

      ФСБ у дії: спецслужбовці катують та вбивають росіян на Донбасі

      1828
      ФСБ у дії: спецслужбовці катують та вбивають росіян на Донбасі
      / 5 канал

      Пам'ятаєте, нещодавно мережею гуляло відео розстріляного у "ДНР" бойовика? Того самого, якому з дробовика голову відстрелили. Так от виявляється, що вбивство терориста – справа рук його ж співплемінників.

      Загиблим виявився не місцевий "ополченець", а кадровий боєць ЗС РФ, чиє ім'я не називатиму, із міркувань захисту джерела інформації (справжні дані терориста відомі лише окремому колу окупантів та слідчих в "ДНР", а моєму інформаторові могли сказати вигаданий позивний, щоб виявити шпигуна).

      Отже картина вбивства російського терориста була такою: його спочатку викрали, аби банально забрати гроші. Коли суми не виявили, почали катувати, а, дізнавшись, де він сховав зарплату, вбили пострілом у голову. Діяла ціла група бойовиків заїжджих ФСБшників, які під працюють під прикриттям МДБ. І кількість російських терористів, яких розстріляли чи зарізали "свої" спецслужбовці, давно переросла бойові втрати окупантів.

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      А справа ось у чому. Через те, що діючі на місцях російські ФСБшники останнім часом стали отримувати набагато менше грошей за свої "ліві" заробітки – розпилювання заводів на метал, торгівля наркотичними речовинами та викрадення місцевих мирних жителів – вони вигадали новий бізнес. Офіцери-ФСБшники почали тусуватися у місцях дислокації багатьох підрозділів Збройних сил країни-терориста, щоб втиратися у довіру до майбутніх жертв.

      Вони стають для відправлених на війну Путіним військових ліпшими друзями, приносять їжу, горілку, виявляючи від час пиячок людей без родичів. Паралельно із цим терористи отримують інформацію про те, коли воякам видадуть чергову зарплатню. А через те, що з оплатою кривавих діянь терористам у "ДНР" та "ЛНР" вже більше року існує величезна проблема у вигляді затримань грошей на три та більше місяців, мова про великі суми  понад 300 тисяч рублів.

      На відміну від місцевих колаборантів, кадрові службовці ЗС РФ на зарплатню дійсно можуть розраховувати, адже її, хоч і затримують, віддають на руки у повному обсязі.

      От і настає щаслива мить для ФСБ. Вони, знаючи день, коли терористи отримують гроші, викрадають заздалегідь обраних "друзів", забирають в них гроші та вбивають. Тіла вивозять кудись до шахт, де їх ніхто не знайде. Так мало б бути і з застреленим нещодавно росіянином, але його труп чомусь не сховали.

      Слідчі з СК РФ розкрили цей злочин, а також вийшли на групу з приблизно 20 російських спецслужбовців, яка займається таким тіньовим бізнесом. Втім, само собою, саджати чи хоч якось карати працівників такого відомства не будуть. Така вона, "громадянська війна".

      Читайте також: Росія інтегрувала "ДНР" та "ЛНР" у власні міністерства

      Автор: Олексій Чибісов
      Теги: Новини політики Публікації Війна на Донбасі Гроші ФСБ Війна
      Джерело: 24 Канал
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