Щоб уникнути повного розгрому: росіяни евакуюються з Херсону, спершу вивозять майно ФСБшників

Російські окупанти готуються централізовано відійти з правобережжя Херсонської області та уникнути повного розгрому своїх підрозділів. Судячи з усього, вище військове командування прийняло рішення не допустити повторення ситуації, яка сталася на Харківщині – коли їм довелося панічно тікати з великими втратами бронетехніки.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, генерали хочуть, аби відступ з Херсону прикривали мобілізовані, бо з їх втратами ніхто не рахується. При цьому врятувати якомога більше техніки для командування окупантів – першочергове завдання.

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Крім того, штабні офіцери хочуть уникнути потрапляння великої кількості бійців у полон, аби не завдати сильної шкоди моральному духу зведеному загарбницькому війську.

ФСБшники та полковники спершу рятують власне майно

Що цікаво, першочерговими діями з евакуації окупантів є не переправлення техніки та особового складу з одного берега Дніпра на інший, а вивезення майна керівництва ФСБ та військових офіцерів.

Загарбники пакують награбоване та навіть великогабаритне майно, викрадені у людей автівки, вантажать все у "КамАЗи" та "Урали", після чого відправляють їх у тимчасово окупований Крим.

Щоб жоден із росіян не поцупив нічого цінного собі, вищий офіцерський склад змушує охороняти свої пожитки рядових солдатів. За кожне "відрядження" їм платять по 100 – 200 доларів.

Супровід колон із награбованим є достатньо небезпечним завданням, адже дорогою по Херсонщині трапляються нальоти різноманітних російських угруповань. Бо збагатитися хочуть всі без виключення росіяни, а також представники терористичних формувань так званих "ДНР" та "ЛНР".

Окрім нападів на колони з викраденим офіцерами майном, російські загарбники займаються й банальним дерибаном товарів військового призначення. Так, один із водіїв окупаційної армії під час руху з правого на лівий беріг Дніпра привласнив собі чотири безпілотника та кілька приладів нічного бачення. Крім того, йому вдалося злити з техніки дві тонни палива, які він потім продав місцевим мешканцям.

На жаль, про таку підривну діяльність російського солдата стало відомо його керівництву. Його затримали та вивезли у невідомому напрямку представники так званої комендатури. Після цього окупанта ніхто не бачив.

Російські БТГ зазнають величезних втрат

Хоча окупанти й почали складну логістичну операцію зі втечі з правобережжя Херсонщини, на кількості втрат серед їх війська це поки що ніяк не позначилося. Передові підрозділи продовжують перебувати на фронті та гинути. Аби вони зберігали хоча б умовну боєздатність, на передову постійно підкидають нові партії мобілізованих.

Поранених "чмобіків" зазвичай з позицій не евакуйовують, чого не можна сказати про контрактників. "Трьохсотих" російських військовослужбовців зазвичай везуть до лікарень Нової Каховки, адже у Херсоні місць для надання допомоги пораненим вже немає.

23 жовтня у місто на лівому березі привезли кілька КамАЗів із важкими пацієнтами. У кожну вантажівку буквально закидували до 50 осіб. Деякі з них помирають ще в автівках, інші – загинули від поранень ще до того, як опинилися у лікарнях. З поля бою до медичних закладів зі 143 окупантів дісталися живими лише 12 росіян.