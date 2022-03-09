Фугасні авіабомби, касетні бойові елементи, артснаряди, мінометні міни: жахливі знахідки ДСНС

Сьогодні, 9 березня, 2 піротехнічні групи ДСНС відпрацювали 33 адреси, за якими мешканці Миколаєва надали інформацію на спецлінію 101 про виявлення вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал ДСНС України. Там зазначили, що було опрацьовано 33 адреси серед житлових секторів та знайдено 14 боєприпасів.

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Серед вбивчих знахідок: 3 фугасні авіабомби (ФАБ-250), касетні бойові елементи, артснаряди, мінометні міни.

ДСНС працювала у житлових секторах в Інгульському районі, мкр Тернівка та Соляні.

Оскільки кількість викликів стрімко зростає (наразі їх 402), служба застерігає мешканців міст, які постраждали від авіаударів та навали окупантів, бути обережними та дуже уважними. Якщо помітили предмет, схожий на боєприпас, у жодному разі його не варто його рухати, а натомість слід дочекатись піротехніків, які кваліфікують та вилучать ВНП.

Також повідомляється, що наразі проведені відповідні роботи за 48 адресами, на інші – потрібен час.

Фото жахливих знахідок:

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