Як пише Daily Star, цьому стрибку передували дві спроби, які були невдалими.

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Що про стрибок каже сам британець

За словами Тіма, цього разу умови були ідеальними.

Цього разу я знав, де це знаходиться, знав найкращі місця приземлення. Коли я приземлився з цього – це було приголомшливо – було так здорово приземлитися і побачити, що всі твої друзі теж у безпеці. Це, безумовно, відрізнялося від звичайного стрибка недільного ранку,

– зазначив він.

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Як тривала підготовка до стрибка

Чоловік готувався до стрибка разом із командою. Загалом в активі цієї групи спортсменів приблизно 5000 стрибків і понад 50 років досвіду. Групі знадобилося 4 дні, щоб піднятися до точки стрибка (зазвичай це займає щонайменше шість днів).

Це був складний стрибок. Нам потрібно було потрапити в правильне погодне вікно, але при цьому переконатися, що всі акліматизувалися і не захворіли через велику висоту. Ми всі знали, що можна відчувати запаморочення, до того ж зовсім по-іншому через висоту, тому ми всі хотіли переконатися, що перебуваємо в найкращому можливому психологічному та фізичному стані,

– розповів Тім.

Зрештою Тім провів у повітрі близько хвилини, подолавши 2,5 кілометра і досягнувши запаморочливої швидкості у 260 кілометрів на годину.