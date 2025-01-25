Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Одеської області.

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Що вигадав чоловік

Відомо, що інцидент стався 24 січня. 27-річний мешканець фасував у посилки наркотики й психотропні речовини. Своє замовлення він маскував у:

солодощах,

світильниках,

інших побутових речах.

Клієнтів він шукав через месенджери. Протягом двох тижнів правоохоронці зафіксували 30 таких оборудок, зразки речовин вилучили та відправили на перевірки. Експертиза встановила, що вилученими речовинами виявились психотропи, в тому числі і особливо небезпечні (амфетамін) та наркотичні засоби (канабіс).



Одесит продавав наркотики, ховаючи їх у незвичних місцях / Фото Нацполіції

Яке покарання світить чоловіку

Чоловікові повідомили про підозру за частиною 2 статті 307 про придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини та наркотичних засобів). Йому загрожує до 10 років в'язниці.