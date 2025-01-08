Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Mirror.

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Чоловік зізнався, що вирішив оригінально підійти до пошуку нового місця працевлаштування.

Я використовував ШІ, щоб подати заявку на 1000 вакансій і отримав 50 співбесід. І все це, поки я спав!,

– розповів чоловік.

Герой історії додав, що штучний інтелект створив:

індивідуальні резюме,

супровідні листи на кожну окрему вакансію.

Саме така стратегія, на думку чоловіка, виявилася "неймовірно ефективною", що і допомогло його "частіше потрапляти в приціл рекрутерів".

"Спостерігаючи за цією технологічною революцією, я не можу не задуматися про глибокі наслідки для світу праці. Хоча автоматизація подачі заявок на роботу є ефективною, вона викликає питання про саму природу професійних відносин. Ми стикаємося з парадоксом: коли ми прагнемо оптимізувати процес відбору, ми ризикуємо втратити людський фактор, який часто впливає на робоче середовище", – розмірковує герой історії.



Чоловік вирішив оригінально розв'язати питання з пошуком роботи / Фото Unsplash

Реакція соцмереж

Користувачі на форумі поділилися на дві великі групи: одні підтримували такий метод пошуку, а другі кажуть, що таке використання ШІ має серйозні наслідки, а компанії почнуть користуватися таким же методом.

"Деякі компанії починають додавати правило "без штучного інтелекту" для резюме/заявок. Деякі це роблять, і я навіть підозрюю, що використовувався штучний інтелект. Тому можу сказати, що з часом такі резюме відправлятимуться просто у смітник", – написав дописувач.