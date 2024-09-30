Про це мовиться на їхньому офіційному сайті – Crocs.com.

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Який вигляд мають нові Crocs

Нові сабо виконані у впізнаваних кольорах факультетів школи магії та чаклунства. Кожна пара має свій особливий джибітс, який символізує:

Ґрифіндор,

Рейвенклов,

Гафелпаф,

Слизерин.

Ціна такого взуття складає приблизно 70 доларів. А за 5 доларів можна придбати спеціальні підвіски, аби прикрасити своє взуття.

Нова колекція взуття від Crocs / Фото із сайту

Крім того, Crocs представила колекцію зимових сабо, які завдяки спеціальній технології та матеріалам зберігають ноги у теплі навіть за низьких температур. Ціна такої моделі становить близько 90 доларів.

Чим особливе взуття Crocs

Crocs дуже легкі і добре пропускають повітря. Крім того, що сам матеріал дозволяє ногам дихати, у Crocs часто передбачені маленькі дірочки. Також вони не вбирають вологу, а у справжніх (оригінальних) Crocs є антибактеріальне покриття. Але найбільше, за що їх цінують покупці, – зручна колодка та ортопедична підошва.

Вони легко миються та чистяться. У Crocs сабо нога почувається дуже комфортно навіть шляхом того, що немає задника, а п'ята закріплена ремінцем, який можна регулювати. Саме комфортність цього взуття і підкорила серця людей.