Як пише Daily Star, переможець лотереї виграв у лотереї 13,5 мільйона фунтів стерлінгів.

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Чим тепер займається чоловік

Після великого виграшу пішов на пенсію, став шофером. Він використовує свої статки, щоб змінити життя людей. Пенсіонер прийшов на допомогу нареченій після того, як день весілля скасовувався 4 рази, внаслідок чого вона не змогла вчасно замовити машину. Пітер з радістю допоміг дівчині, позичивши їй один зі своїх автомобілів, і відтоді допоміг ще більш ніж 20 людям.

Це був такий момент, що запам'ятовується: коли наречена виходила, вона очікувала, що сяде в машину батька, а натомість підняла очі й побачила мій Bentley, припаркований на іншій стороні вулиці, і зрозуміла, що в неї справді є гарна весільна машина. Вона так розплакалася, що їй довелося повернутися в будинок, щоб поправити макіяж,

– розповів він.



Чоловік допомагає іншим людям / Фото Daily Star

З того моменту Пітер відмовляється від плати за свій розкішний весільний автомобіль.

"Відтоді, коли я чую про наречену, яка не може дозволити собі машину, я заступаюся за неї добровільно. Думаю, я особисто відвіз понад 25 корнуольських дівчат, щоб вони сказали "так". Я завжди приїжджаю у своєму найкращому костюмі, щоб допомогти зробити цей день найщасливішим у їхньому житті. Єдина плата, яка мені потрібна, – це бачити радість на їхніх обличчях", – зазначив мільйонер.

Пенсіонер допомагає багатьом нужденним, зокрема підліткам, які збираються на випускний бал. Він також купив кілька будинків, які здає в оренду за низькими цінами молодим людям, щоб допомогти їм вийти на ринок нерухомості.