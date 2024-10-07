Як пише Common Earth, Геліо да Сілва власноруч висадив понад 41 тисячу дерев у місті Сан-Паулу (Бразилія).

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Чому чоловік зайнявся висадкою дерев

73-річний Геліо да Сілва народився у місті Проміссао, що за 500 кіломерів від Сан-Паулу. Багато років чоловік був успішним бізнесменом, але після виходу на пенсію у нього з'явилося чимало вільного часу, тож він взявся за перетворення берегів річки Тікватіра на справжній оазис.

Він почав висаджувати дерева у 2002 році й відтоді не зупиняється, пояснюючи свою мотивацію вдячністю місту, яке колись так тепло його прийняло. За перші чотири роки грандіозного проєкту да Сілва самотужки висадив 5 000 дерев у депресивному районі, який довгий час був занедбаним. На кожні 12 дерев ентузіаст висаджував по одному плодоносному виду, сподіваючись привабити туди птахів і тварин. Ця ідея спрацювала, оскільки в парку зараз живе близько 45 видів птахів.

Як змінилося місто

Зараз "Лінійний парк Тікватіра" налічує понад 41 тисячу дерев, але Геліо да Сілва не планує зупинятися, поки не перетне позначки у 50 тисяч.

Дерева дарують нам квіти та плоди, поглинають дощову воду, приваблюють птахів й забезпечують тінь і свіже повітря,

– пояснив да Сілва в інтерв'ю журналістам.

Цікаво! Вражає, але чоловік витрачає приблизно по 7 000 доларів на рік на висадку дерев, але, на його думку, це вартісна інвестиція у майбутнє міста.

Який вигляд має місто: дивіться відео