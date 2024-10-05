Однак, як пише LadBible, картина насправді коштує сотні тисяч доларів.

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Жінка зізналася, що ця картина передавалася в її родині з покоління в покоління. Приблизно 70 років тому прадідусь подарував цей твір мистецтва своїй дружині.

За словами жінки, полотно двічі оцінювали професійні експерти:

у далекому 1998 році за цю роботу пропонували всього 200 доларів,

а у 2004 році – на 50 доларів більше.

Однак справжньою несподіваною для неї стала третя експертиза, проведена Мередіт Гілферті – директоркою аукціонів з образотворчого мистецтва в Rago.

Що відомо про картину та її автора

Гілферті розповіла, що митця звали Генрі Франсуа Фарні. Він переїхав до Пенсильванії з Франції у віці шести років. Зацікавившись американською історією та культурою, чоловікові якимось чином вдалося налагодити стосунки з корінним племенем.

Якби ми вирішили продати цю картину на аукціон сьогодні, то виставили б ціну від 200 000 до 300 000 доларів,

– зазначила Мередіт.

Власниця шедевра розплакалася, перш ніж пожартувати: "Тож я не можу її повісити вдома!".