Як пише RMF24, сотні пасажирів не могли сісти на свій рейс до Швеції.

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Що зробив поляк

Один з пасажирів відмовився сходити на берег, заліз на одну з рятувальних шлюпок на верхній палубі, де до нього важко було дістатися, і погрожував завдати собі шкоди.

Зі слів кореспондентки, що побувала на місці, чоловік періодично починав говорити з перемовниками, але частіше мовчав. Поруч чергували рятувальники на випадок, якщо він кинеться у воду.

Через цю ситуацію пором не вирушив у нічний зворотній рейс до Швеції, а згодом довелося скасувати і наступні його рейси. Проте пороми інших операторів могли причалювати і відправлятися.



Чоловік заліз на верхню палубу і погрожував завдати собі шкоди / Фото Sławomir Ryfczyński / iswinoujscie

Що було з чоловіком

Загалом рятувальна операція тривала майже добу. На щастя, чоловіка врятували і передали медикам.