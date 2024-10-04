Як пише What's The Jam, цією істотою була акула-лисиця – рідкісний глибоководний вид, що перебуває під загрозою зникнення.

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Що відомо про рідкісну акулу

Ці хижаки виростають завдовжки близько 6 метрів. Вони мають великі косі плавники, а верхня частка їхнього хвоста становить близько половини загальної довжини. Акули-лисиці занесені до "червоного списку"

Міжнародного союзу охорони природи як вид на порозі вимирання. Мисливці цілеспрямовано полюють на них, аби отримати м'ясо, яке вважається особливо цінним.



Рибалка Джейсон Мойс знайшов тіло акули-лисиці / Фото What's The Jam

До речі, фотограф Алекс Ейткенхед під час пробіжки торік натрапив на ще одну акулу-лисицю.

"Вона була в дуже хорошому стані – без пошкоджень чи поранень. Однак в акули не було очей, хоча це звичайне явище, адже туша була у воді декількох днів після смерті", – пояснив Ейткенхед.

Довідка. Акули – агресивні хижаки, які знаходяться на вершині харчового ланцюга, вони поглинають зграї менших риб, зокрема оселедців і скумбрій, рідше – кальмарів та морських птахів.