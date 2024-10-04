Як пише Daily Star, в опитування взяли участь 2000 дорослих британців.

Цікаво Жінка влізла в чужий дім і приготувала вечерю: що вона сказала копам

Серед їхніх улюблених ароматів були доволі незвичні запахи. Зокрема запах:

лаку для нігтів,

асфальту,

тенісних м'ячів.

Однак, були й більш звичні для нас аромати, серед яких запах:

свіжого дощу,

нового автомобіля,

газетних сторінок.

Чому людям подобаються різні запахи

Наша нюхова система напряму пов’язана з лімбічною системою мозку, яка відповідає за емоції та пам'ять. Тому запахи можуть викликати сильні емоційні реакції та асоціації. Наприклад, запах свіжоспеченого хліба може нагадувати комусь про щасливе дитинство, що робить його приємним.

Те, як людина взаємодіє з певними запахами протягом свого життя, формує її особисті вподобання. Запахи, які супроводжували позитивний досвід (смачну їжу, гарні місця, улюблених людей), стають приємними, тоді як запахи, пов’язані з неприємними подіями, можуть викликати відразу.