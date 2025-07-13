Подія сталася неподалік Владивостока. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

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Що сталося на катері?

Чоловік, який перебував за кермом приватного судна у стані сильного алкогольного сп'яніння, несподівано зрозумів, що не здатен безпечно керувати катером. Тож замість подальшої подорожі вирішив покликати на допомогу.

Подивіться за мною, будь ласка. Я не жартую, я п'яний у г**но,

– чесно заявив він у радіоефірі.

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Його звернення зафіксували з іншого судна. На записі чути, як екіпаж із сусіднього катера не стримав сміху через таку відвертість і безглузду ситуацію. Автор відео зазначив, що ніколи раніше не стикався з подібним.

Попри абсурдність інциденту, ситуація могла мати серйозні наслідки: нетверезий водій на воді – така ж загроза, як і на дорозі. Чи втрутилися в ситуацію берегова охорона або поліція – поки невідомо.

Тим часом на вулицях Одеси помітили Людину-Павука. Чоловік у костюмі супергероя дерся у вікно багатоповерхівки з букетом.