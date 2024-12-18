Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку LA П'ЄЦ у соцмережі Х.
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Який вигляд мали б новорічні светри різних компаній
Як пояснили на сторінці LA П'ЄЦ, вони запитали у чату GPT, який різдвяний светр від би зв'язав для LA П'ЄЦ. Варіанти вийшли надзвичайно реалістичними та затишними.
Светр для LA П'ЄЦ / Фото із соцмережі Х
Цей тренд швидко підхопили інші українські компанії. Цікаво, що між сторінками зав'язалася мила розмова.
А у нас такий! Як вам?,
– написав Uklon.
Очевидно, що у такому светрі водій не занизить пасажиру рейтинг.
Светр для компанії Uklon / Фото із соцмережі Х
Цікаво, що ШІ проаналізував усі фірмові кольори та представив светри, які дійсно могли б стати частиною уніформи компаній. Особливо у період різдвяних свят.
Светр для бренду Practik / Фото із соцмережі Х
AutoRia також долучилися до тренду / Фото із соцмережі Х
Светр для Hotline.Finance / Фото із соцмережі Х
Светр для компанії "Дарниця" / Фото із соцмережі Х
Светр для компанії Rozetka / Фото із соцмережі Х
Светр для компанії Dnipro-M / Фото із соцмережі Х