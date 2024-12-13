Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток dianka.s.v.3.

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Ностальгічне відео розповідає про цукерки з дитинства, які вже зникли з полиць, але назавжди залишилися у серцях українців. Цукерки "Штучка", "Тімі", "Сніжок", "Киць-киць", "Тростинка" та інші назавжди залишаться у нашій пам'яті.

Які цукерки були популярними у 1990 – 2000 роках / Фото з тіктока dianka.s.v.3.

Реакція соцмереж

Люди у коментарях не залишилися байдужими та почали пригадувати солодощі свого дитинства. Ось, які коментарі вони залишали:

"Чому їх перестали робити?".

"А чи є ті хто пам'ятає Rondo?".

"Блін цукерками "Тімі" ви мені розблокували спогади. Які ж вони були смачні".

"Моя улюблена "Тростинка", а ще"Сопілка".

"Я не знаю як ви, коли я дивлюсь на цукерки в мене згадується смак, події коли я їх їла і те колишнє відчуття радості".

Додамо, що деякі з популярних брендів цукерок та шоколаду все ще доступні на ринку у зміненому вигляді, а деякі можна знайти у вигляді ретро-продукції на спеціалізованих платформах.