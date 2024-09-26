Про це вони розповіли на сторінці у фейсбуці Ghosts of London. У цій групі користувачі мережі публікують загадкові фото, на яких зафіксовано щось паранормальне.

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Користувач, який розмістив цей знімок, зазначив, що фото було зроблене у Чилі. На фото зображено двох чоловіків та трьох жінок, які позують для селфі, а на задньому плані ще кілька людей підіймаються гірським перевалом.

Усе виглядає абсолютно безневинно, доки не дивитися на затемнення між двома жінками ліворуч. Там вимальовується обличчя таємничої фігури – з носом та ротом.



Туристи помітили дивну деталь на селфі / Фото із фейсбуку Ghosts of London

Реакція соцмереж

Цей кадр зібрав тисячі різних реакцій. Користувачі мережі у розділі коментарів припустили, що на знімок потрапив якийсь дух або привид.