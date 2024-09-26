Про це вони розповіли на сторінці у фейсбуці Ghosts of London. У цій групі користувачі мережі публікують загадкові фото, на яких зафіксовано щось паранормальне.
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Користувач, який розмістив цей знімок, зазначив, що фото було зроблене у Чилі. На фото зображено двох чоловіків та трьох жінок, які позують для селфі, а на задньому плані ще кілька людей підіймаються гірським перевалом.
Усе виглядає абсолютно безневинно, доки не дивитися на затемнення між двома жінками ліворуч. Там вимальовується обличчя таємничої фігури – з носом та ротом.
Туристи помітили дивну деталь на селфі / Фото із фейсбуку Ghosts of London
Реакція соцмереж
Цей кадр зібрав тисячі різних реакцій. Користувачі мережі у розділі коментарів припустили, що на знімок потрапив якийсь дух або привид.
- "У мене мурашки по шкірі. Зазвичай це означає, що у мене спрацювало шосте чуття";
- "Як страшно побачити таке серед білого дня, що б там не було";
- "Чудовий улов. У мене відчуття, що це злий дух. Дуже страшно. Цікаво, до кого з цих людей він прив'язаний?".
- Однак далеко не всім це зображення видалось достатньо переконливим.
- "Занадто чітко окреслено – видно зуби й все таке. Я просто не знаю, що й думати".
- "Справжнє фото чи підроблене – в наші дні важко визначити, але це дійсно моторошно".