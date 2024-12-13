Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку жінки у соцмережі Х.

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Відомо, що Ліза отримала різдвяну листівку з цікавим написом на конверті. Сусідка не пам'ятала, як звуть Лізу, тож замість адреси на лицьовій стороні вказала: "Забулася ім'я. Вибачте".



Яку листівку отримала Лізі / Фото із соцмереж

Попри таку помилку, Лізі сподобалася листівка.

Реакція соцмереж

Як з'ясувалося, Ліза була не єдиною, хто зіткнувся з такою ситуацією. Багато користувачів мережі поділилися власними смішними історіями, що трапилися з ними під час свят.

"Одного разу ми отримали на Різдво листівку від сусідів, які живуть через два будинки. Отримувачем був наш пес, який помер близько 10 років тому".

"Я пам'ятаю ім'я лише однієї людини на своїй вулиці, а там близько 20 будинків".

"Це дивовижно! Вставте цю листівку в рамку. Вони хотіли зробити якнайкраще і проявили доброту, попри все. Краще так, ніж нічого".

Також коментатори порадили у такому випадку просто писати звернення: "Привіт, сусіде", не уточнюючи імені, якщо забув його.