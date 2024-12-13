Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку жінки у соцмережі Х.
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Відомо, що Ліза отримала різдвяну листівку з цікавим написом на конверті. Сусідка не пам'ятала, як звуть Лізу, тож замість адреси на лицьовій стороні вказала: "Забулася ім'я. Вибачте".
Яку листівку отримала Лізі / Фото із соцмереж
Попри таку помилку, Лізі сподобалася листівка.
Реакція соцмереж
Як з'ясувалося, Ліза була не єдиною, хто зіткнувся з такою ситуацією. Багато користувачів мережі поділилися власними смішними історіями, що трапилися з ними під час свят.
- "Одного разу ми отримали на Різдво листівку від сусідів, які живуть через два будинки. Отримувачем був наш пес, який помер близько 10 років тому".
- "Я пам'ятаю ім'я лише однієї людини на своїй вулиці, а там близько 20 будинків".
- "Це дивовижно! Вставте цю листівку в рамку. Вони хотіли зробити якнайкраще і проявили доброту, попри все. Краще так, ніж нічого".
Також коментатори порадили у такому випадку просто писати звернення: "Привіт, сусіде", не уточнюючи імені, якщо забув його.