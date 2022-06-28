Фургон з понад 40 мертвими мігрантами виявили в Техасі

В американському місті Сан-Антоніо, що у штаті Техас, виявили моторошну знахідку в одній з вантажівок. Всередині неї були 46 мертвих людей.

І місцеві правоохоронці, і міська рада стверджує, що люди у вантажівці були мігрантами.

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Загиблих виявив чоловік, який побачив, що двері вантажівки частково відчинені. Відкривши двері, він побачив мертвих людей.

Частина людей були живими

За словами начальника пожежної охорони Сан-Антоніо Чарльза Худа, ті, кого знайшли живими, були гарячими на дотик і страждали від теплового удару та виснаження. Загалом 16 людей – 12 дорослих і чотирьох дітей – госпіталізували до найближчих медичних закладів для подальшої допомоги.

У причепі рефрижераторного контейнера не було жодних слідів води, а кондиціонер не працював. Чиновники повідомили, що сподіваються, що ті, кого доставили на лікування, одужають.

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Мер міста заявив, що станом на 28 червня відомо про 46 загиблих. Всі вони, ймовірно, мали родини і просто намагалися знайти краще життя.

"Це не що інше, як жахлива людська трагедія", – сказав мер Рон Ніренберг.

Місцеві чиновники заявили, що федеральна влада зараз розслідує справу. Наразі 3 людини перебувають під вартою, але неясно, чи причетні вони до інциденту.

Подібна трагедія сталася у Британії

Транскордонна контрабанда та торгівля людьми були давніми проблемами вздовж кордону США та Мексики, але смерть 46 людей є приголомшливою втратою життя.

Ще у жовтні 2019 року Британію сколихнув моторошний інцидент – у вантажівці неподалік Лондона знайшли тіла мігрантів. У ніч на 23 жовтня у трейлері-рефрижераторі, припаркованому в промзоні міста Грейс в Ессексі, виявили 39 мертвих тіл.

Відомо, що прибув він туди на поромі з Бельгії. Найімовірніше люди не вижили під час нелегальної мандрівки. Правозахисники та слідчі припускають, що історія може бути пов'язана із торгівлею людьми.

Серед загиблих могли бути громадяни В'єтнаму, які подорожували з китайськими паспортами. Припускають, що до Британії "за новим життям" мали вирушити близько 100 людей – усі вони були жителями найбідніших районів В'єтнаму.

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