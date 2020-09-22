Найбільший російський онлайн-ритейлер Wildberries відкрив інтернет-магазин на території України. Водночас у мережі вже обурились через те, що на сайті можна придбати різноманітні товари з президентом держави-агресора Володимиром Путіним, а також одяг із забороненою в Україні символікою.

Wildberries також запустив додаток для iOS в Україні і збирається представити аналогічний мобільний магазин для Android. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Що не так із асортиментом російської компанії

За пошуковим запитом на сайті ритейлера можна знайти різноманітні товари зі Сталіним, символікою Радянського Союзу і навіть з прославлянням російської поліції.

Крім того, українці також можуть замовити російські шкільні підручники, постери, наклейки та інші аксесуари з різними символами держави-агресора.

Загалом, будь-який товар на вибір із символікою окупанта тепер доступний в Україні.

Доставку товарів ритейлер планує здійснювати за допомогою логістичних партнерів через 8 000 точок видачі.



Футболки зі Сталіним / Скриншот



Футболка з Путіним





Одяг із забороненою символікою / Скриншот



Символіка СРСР / Скриншот



Є навіть футболки з Кримським мостом окупантів / Скриншот



Доставити товар можна буде й за допомогою "Нової пошти" і Meest

Зверніть увагу! У контактах на сайті компанії для українського підрозділу Wildberries вказано офіс у Варшаві. Компанія внесена до польського реєстру підприємців.

Як у компанії прокоментували вихід на український ринок

Директор з розвитку Wildberries В'ячеслав Іващенко зазначив, що відкриття інтернет-магазину на території України стало наступним кроком у реалізації міжнародної стратегії.

Він додав, що компанія бачить високий потенціал для розвитку в Україні.

Що відомо про компанію Wildberries

Wildberries – це найбільший онлайн-ритейлер Росії. Крім України, Wildberries працює ще в семи країнах – Росії, Польщі, Словаччині, Білорусі, Казахстані, Вірменії та Киргизстані. Продаж у Польщі ритейлер запустив у січні 2020 року, в Словаччині – у травні.

Гендиректоркою та засновницею компанії є одна з найбагатших жінок Росії – Тетяна Бакальчук.