"Фєнікса" більше немає: ГУР знищило телекомунікаційне обладнання росіян на Донеччині

На окупованій території Донецької області агенти ГУР знищили телекомунікаційне обладнання росіян. Йдеться про техніку ворожого оператора "Фєнікс".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки.

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Що відомо про чергову диверсію на Донеччині

На тимчасово окупованій території Донецької області було знищено 4 об’єкти із телекомунікаційним обладнанням незаконного оператора зв’язку "Фєнікс". Відомо, що його використовують російські загарбники.

Пожежа також поплавила обладнання для стільникового зв’язку на території Лєнінградської області Росії, а ще – зруйнувала три залізничні релейні шафи управління залізничним рухом у ярославській області держави-агресора,

– пишуть у розвідці.

У ГУР наголосили, що ускладнення й перешкоди для логістики та зв’язку російської окупаційної армії – це важливий процес, який не зупиняється.

Підпал телекомунікаційного обладнання "Фєніксу": дивіться відео

До слова, раніше у ГУР повідомляли, що Сили оборони ударом HIMARS та подальшою дроновою атакою ліквідували трьох російських капітанів на Запоріжжі. Окрім них, знищено 5 одиниць автомобільної техніки.