На G7 обговорюватимуть план Маршалла для України, – Шольц

Олаф Шольц заявив, що на саміті "Великої сімки" говоритимуть про Україну. Зокрема про план Маршалла для нашої держави.

Відповідну заяву під час виступу в німецькому Бундестазі зробив Олаф Шольц. Це трапилось 22 червня – на 119 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

Читайте також План Маршалла, який сьогодні обговорюють, потрібно втілювати, – Кличко про економічну допомогу

Шольц зробив заяву про відбудову України

Олаф Шольц пояснив, що відбудова України буде завданням поколінь. Канцлер Німеччини пригадав свій візит в Ірпінь, що на Київщині. Зокрема пояснив, що це нагадало йому німецькі міста після Другої світової війни.

Як і тодішня Європа, сьогодні Україні потрібен план Маршалла для своєї відбудови,

– заявив Шольц.

Щодо відбудови Шольц пояснив, що:

знадобляться багато мільярдів євро та доларів, а також на це підуть роки;

окрім фінансування, вирішальну дію має домовленість щодо того, як виглядатиме такий план Маршалла для України;

як це координуватиметься на міжнародному рівні;

які інвестиції найшвидше просуватимуть Україну на її європейському шляху.

Саме для цього канцлер Німеччини хоче створити комісію експертів разом із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Варто пригадати, що Шольц розповів, що запросив Володимира Зеленського взяти участь в саміті "Великої сімки".

Коротко про план Маршалла

План Маршалла після Другої світової війни допоміг Європі відновитись. Його висунув у 1947 році держсекретар США Джордж Маршалл.

Варто пригадати, що своєрідний план Маршалла для України почали обговорювати світові лідери. Зокрема 23 травня президент економічного форуму в Давосі закликав до плану Маршалла щодо України. Борге Бренде пояснив, що цього й хочуть досягти в Давосі. Також саме для цього зберуть генеральних директорів – під девізом "Генеральні директори для України".

У травні Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібен аналог плану Маршалла. Президент України пояснював, що потрібна потужніша участь країн вільного світу та міжнародних інституцій у відбудові України.

Дивіться також – Джо Байдена закликали надати для Європи план Маршала: відео