G7 планує обмежити імпорт із Росії за аналогією з Білоруссю

Країни "Великої сімки" планують ввести щодо Росії обмеження. Вони будуть аналогічні тим, які вже діють щодо Білорусі.

Про це повідомив виконавчий заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. Він наголосив, що до угоди можуть приєднатися інші країни.

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Він наголосив, що експортний контроль запроваджено і для Росії, і для Білорусі. Однак для Білорусі існує низка заборон на ввезення деяких категорій товарів.

Планується поширити такі самі заборони і на Росію,

– сказав Домбровскіс.

Він не уточнив, на які саме товари може поширитися заборона.

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Як зазначив Домбровскіс, це дозволить обкласти імпорт із Росії та Білорусі додатковими митними тарифами.

Відповідне рішення вже оголосила Канада. Тепер ведеться робота на рівні G7 і ширше. Домбровскіс зауважив, що це може стати питанням найближчих днів.



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