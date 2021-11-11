Белорусский диктатор угрожает перекрыть газ Европе. Украина ускользает из лап, поэтому Путин решил запугать Европу в более изощренный метод.

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Не кризис, а миграционная война

Накануне глава Еврокомиссии Урсуло фон дер Ляйен заявила, что кризис на границе Польши и Беларуси не стоит рассматривать как кризис. Это скорее похоже на войну.

Вдобавок к этому заявлению, в НАТО также осудили действия режима Лукашенко. Там заявили, что использование мигрантов в качестве гибридной атаки является бесчеловечным, незаконным и неприемлемым.



Лукашенка опять осудила мировая общественность / Фото Getty Images

Кроме того, Совбез ООН собрался на экстренное заседание для того, чтобы обсудить как разрешить сложившуюся опасную ситуацию. У Европы есть все основания утверждать что это война, ведь режим Лукашенко при поддержке Кремля, действительно готовится к силовому противостоянию.

Обратите внимание! На границе с Польшей и Литвой собрались несколько тысяч мигрантов, которые периодически пытаются прорвать границу. Для обеспечения собственной безопасности, поляки и литовцы перебросили на границу своих военных.

Кризис дошел до того, что на границе, по данным польских СМИ, умер 14-летний подросток. Об этом рассказали сами мигранты, а позже появилось видео, как белорусские пограничники действительно выносят на носилках больного мальчика.

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Мигрантов загнали в угол

Мигранты оказались в ловушке. Ведь как признается один из нелегалов из Сирии, которому удалось прорваться в Польшу, белорусские пограничники не дают мигрантам отступить назад в Беларусь. Они заставляют штурмовать границу. Кто не прислушивается, тех просто избивают.

Вместо того, чтобы остановится и прекратить использовать людей в своей гибридной войне, Лукашенко и Путин решили еще сильнее накалить ситуацию.

По приказу Кремля, на патрулирование над Беларусью заступили российские истребители. Но, как будто этого мало, Лукашенко призвал Россию направить на границу с ЕС больше авиации, которая способна нести ядерный заряд.

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Минобороны Беларуси еще и развернуло системы противовоздушной обороны вдоль границы. Якобы для отражения будущих атак со стороны польских военных.

В белорусском ведомстве заявляют, что фиксируют десятки пролетов вдоль границы польских беспилотников и авиации. Правда забывают добавить, что эта авиация там нужна для контроля потока мигрантов, который сама Беларусь и устроила.

Лукашенко "уничтожает" транзит для поляков

Польское Минобороны заявило, что режим Лукашенко выдал своим пограничникам снайперские винтовки и гранатометы. Соответствующее заявление и видео появилось в твитере ведомства.

Справка. Польша уже перекрыла свою границу для прохода грузов. Накануне появились кадры с границы, на которых видно, что десятки фур застряли на пунктах пропуска.

Лукашенко решил пойти на откровенный шантаж и угрозы, заявив, что и он перекроет транзит для поляков через свою территорию. Дальше диктатор, явно по указке Путина, перешел к шантажу Европы газом, заявив, что готов перекрыть газопровод Ямал – Европа.

Европа в растерянности от вранья Лукашенка

Очевидно, что белорусский диктатор нагнетает ситуацию и пытается спровоцировать Польшу на активные действия. Россия именно под предлогом выдуманной опасности в 2014 году вторглась в Украину.

Лукашенко сегодня действует подобным образом. Он всячески кошмарит Запад, чтобы найти повод для еще большей эскалации.

У Лукашенко уже придумали легенду, например для того, чтобы не пускать мигрантов назад в свою страну, а дальше "мариновать" их на границе. Оказывается, мигрантам выдают оружие и взрывчатку. Как вы думаете откуда? Верно. С Донбасса.

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Европа просто не знает, что с этим всем делать. а потому прибегает к своей излюбленной тактике уговоров. Например, накануне Ангела Меркель просила Путина как-то повлиять на Лукашенко, чтобы он угомонился.



Меркель бессмысленно уговаривает Путина / Фото Getty Images

Но ведь Путин именно этого и добивается! Он банально устроил бойню на границе с ЕС, чтобы Европа приползла к нему просить помощи.

Даже не сомневайтесь, когда ситуация накалится до предела, глава Кремля потребует уступок от ЕС взамен на завершение гибридной атаки.

Абсурд от Германии и Франции

Еще абсурднее оказалось предложение представителя Социал-демократической партии Германии отправить всех этих беженцев в Украину. К слову, на это предложение достаточно уместно ответил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

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Сами мигранты заявляют, что силовики Лукашенко избивают их и заставляют штурмовать именно польскую границу. Ну неужели в Берлине думают, что так легко будет их отправить в Украину?

Посоревноваться в абсурдности заявлений с Германией решила и Франция. В МИД Франции заявили, что не видят причастности Москвы к миграционному кризису. Мол, это всё устроил лично Лукашенко.

Да его режим давно бы умер без поддержки Путина.

В ситуации двусмысленности ЕС только сейчас решил, что пора бы применить санкции. Но не против Кремля, а против авиакомпаний, которые перевозят мигрантов с Ближнего востока.

Кроме того, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель поехал на Ближний восток уговаривать страны региона не отправлять больше мигрантов в Беларусь.



Боррель просит прекратить наплыв мигрантов / Фото Getty Images

Путин "играет" из Западом

И танки на границе с Украиной, и мигранты на границе с Польшей – это пазлы одной игры. Путин играет на нерешительности Запада пытаясь выбить для себя побольше преференций.

Они понимают, что США всё же пытаются удушить мировые автократии.

В этом контексте, очень уместно заявления Джо Байдена. Он сказал о том, почему по мнению Путина автократии могут победить.