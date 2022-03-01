"Гади, здохніть": вибух у Харкові прогримів поруч з бомбосховищем

Підлість росіян вражає. Вони завдали потужного ракетного удару по центру Харкова 1 березня. Вибух прогримів поруч з бомбосховищем.

Харків'яни показали відео з центру міста. Тобто окупанти спеціально гатили туди, де ховаються люди.

Важливо Окупанти завдали потужного ракетного удару по Харкову: відео обстрілу Майдану Свободи

Дякуємо, "брати"! Брати? Гади, здохніть!

– говорять люди.

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