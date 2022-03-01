"Гади, здохніть": вибух у Харкові прогримів поруч з бомбосховищем
1 березня 2022 , 08:51Читать новость на русском
Джерело:телеграм Олексія Гончаренка
Підлість росіян вражає. Вони завдали потужного ракетного удару по центру Харкова 1 березня. Вибух прогримів поруч з бомбосховищем.
Харків'яни показали відео з центру міста. Тобто окупанти спеціально гатили туди, де ховаються люди.
Важливо Окупанти завдали потужного ракетного удару по Харкову: відео обстрілу Майдану Свободи
Дякуємо, "брати"! Брати? Гади, здохніть!
– говорять люди.